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В Иркутске мужчин, забивших до смерти знакомого, отправили в колонию

В Иркутске мужчин, забивших до смерти знакомого, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчины сбежали с места преступления

В Иркутске двое мужчин 32 и 34 лет признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года трое мужчин распивали спиртное в одной из квартир дома, расположенного на улице Розы Люксембург. Застолье вскоре обернулось дракой, возникшей на бытовой почве. Мужчины нанесли своему знакомому множественные телесные повреждения, от которых он скончался. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако по горячим следам их задержали сотрудники полиции.

В ходе следствия они признали свою вину в полном объёме.

Суд приговорил мужчин к 6 годам 6 месяцам и 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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