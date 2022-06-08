В Иркутске мужчин, забивших до смерти знакомого, отправили в колонию

Мужчины сбежали с места преступления



В Иркутске двое мужчин 32 и 34 лет признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.



Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года трое мужчин распивали спиртное в одной из квартир дома, расположенного на улице Розы Люксембург. Застолье вскоре обернулось дракой, возникшей на бытовой почве. Мужчины нанесли своему знакомому множественные телесные повреждения, от которых он скончался. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако по горячим следам их задержали сотрудники полиции.



В ходе следствия они признали свою вину в полном объёме.



Суд приговорил мужчин к 6 годам 6 месяцам и 9 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

