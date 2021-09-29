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В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН отрицает свою вину

В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН отрицает свою вину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана

Уголовное дело об убийстве начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого начал рассматривать Забайкальский краевой суд.

На скамье подсудимых 62-летний житель региона, который обвиняется в убийстве двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. В суде сообщили, что свою вину мужчина отрицает.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным следствия, 24 апреля 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края пьяный сторож без явных причин, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в двух мужчин, сидевших в охотничьем доме. От полученных ранений один из них, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.

Кроме того, по данным уголовного дела, после убийства двух человек обвиняемый угрожал убийством ещё одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.

Накануне, 28 сентября, суд допросил потерпевших по делу. Пока гражданские иски заявили обе вдовы: жена Евгения Шихова и супруга знакомого Шихова. Первая на сумму 5 млн рублей, вторая - 2 млн рублей.

- Сегодня суд допросил потерпевших. Все они настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет полностью доказана. Продолжение судебного заседания запланировано на 29 и 30-ое сентября. За эти дни суд должен допросить свидетелей, огласить материалы дела, выслушать экспертов и, наконец, подсудимого, - сообщили в Забайкальском краевом суде.
убийство УФСИН

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