Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана
Уголовное дело об убийстве начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого начал рассматривать Забайкальский краевой суд.
На скамье подсудимых 62-летний житель региона, который обвиняется в убийстве двух лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений. В суде сообщили, что свою вину мужчина отрицает.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным следствия, 24 апреля 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края пьяный сторож без явных причин, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в двух мужчин, сидевших в охотничьем доме. От полученных ранений один из них, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.
Кроме того, по данным уголовного дела, после убийства двух человек обвиняемый угрожал убийством ещё одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.
Накануне, 28 сентября, суд допросил потерпевших по делу. Пока гражданские иски заявили обе вдовы: жена Евгения Шихова и супруга знакомого Шихова. Первая на сумму 5 млн рублей, вторая - 2 млн рублей.
- Сегодня суд допросил потерпевших. Все они настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет полностью доказана. Продолжение судебного заседания запланировано на 29 и 30-ое сентября. За эти дни суд должен допросить свидетелей, огласить материалы дела, выслушать экспертов и, наконец, подсудимого, - сообщили в Забайкальском краевом суде.
В Забайкалье обвиняемый в убийстве начальника УФСИН отрицает свою вину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Потерпевшие настаивают на максимально возможном наказании для подсудимого, если его вина будет доказана
Горожанин лишился телефона, выполнив просьбу незнакомца
Угнавший авто парень не справился с управлением и совершил наезд на препятствие
Во время происшествия бабушка мальчика была в огороде
Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы
Авария произошла ранним утром
Узнав о том, что его ищет полиция, вор вернул деньги
Возбуждено уголовное дело
Мужчина взял кредит при помощи ложных сведений
Обвиняемый отправился под стражу
Аферист выбрал свою жертву, набрав номер наугад
Автомобиль с тушей животного остановили полицейские
Пожар случился ночью
Юноша шёл не по «зебре»
Пенсионерка выполнила требования аферистов в переписке в соцсети