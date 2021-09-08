Сторож заявил, что просто так выстрелил в охотничий дом
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова и его знакомого. Их, по версии следствия, застрелил из ружья 63-летний сторож охотничьего дома.
Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, совершённым общеопасным способом, из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 24 апреля 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края пьяный сторож без явных причин, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в двух мужчин, сидевших в охотничьем доме. От полученных ранений один из них, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.
Кроме того, по данным уголовного дела, после убийства двух человек обвиняемый угрожал убийством ещё одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.
В рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 50 человек в качестве свидетелей. Было проведено около 20 судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские, баллистические экспертизы оружия и боеприпасов, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Экспертиза признала его способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сторож заявил, что просто так выстрелил в охотничий дом
Таможенники нашли деньги в сумке
Мужчины утонули ночью
Зона поиска попавших в беду рыбаков была большой
Погибшие вели асоциальный образ жизни
Один из виновников находится под арестом, на другого возбудили уголовное дело
Браконьеры ловили омуль ночью
Горожане были задержаны на железнодорожном перегоне
Водителю было больше жалко машину, чем медведя
Столкнулись три автомобиля
Неблагоприятная ситуация по утилизации умерших животных складывается в нескольких районах
Подсудимым грозит наказание вплоть до пожизненного
Холодная вода вышла из-под земли
Происшествия, 07.09.2021
Проводится проверка
Происшествия, 07.09.2021
Мотоцикл был угнан с сенокосных угодий