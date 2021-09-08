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В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН

В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сторож заявил, что просто так выстрелил в охотничий дом

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова и его знакомого. Их, по версии следствия, застрелил из ружья 63-летний сторож охотничьего дома.

Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, совершённым общеопасным способом, из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, 24 апреля 2021 года на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе Забайкальского края пьяный сторож без явных причин, из хулиганских побуждений выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в двух мужчин, сидевших в охотничьем доме. От полученных ранений один из них, начальник УФСИН по Забайкальскому краю, скончался на месте, второй мужчина - по пути в больницу.

Кроме того, по данным уголовного дела, после убийства двух человек обвиняемый угрожал убийством ещё одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 50 человек в качестве свидетелей. Было проведено около 20 судебных экспертиз, в том числе, судебно-медицинские, баллистические экспертизы оружия и боеприпасов, восемь психофизиологических исследований с применением полиграфа, а также комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого. Экспертиза признала его способным отдавать отчет своим действиям и руководить ими.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
убийство УФСИН

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