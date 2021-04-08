В Бурятии поджигатели уничтожили дачу

Пожар произошёл в Заиграевском районе



Днём 7 апреля в товариществе собственников недвижимости «Черемушки» Заиграевского района Бурятии произошел пожар на частной территории. На момент прибытия пожарных горели неэксплуатируемый дачный дом, забор, трава.



В результате пожара сгорел дачный дом с пристроенной верандой на площади 28 кв.м., повреждён забор, сгорело 45 кв.м. травы.



Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог.



Также накануне произошёл пожар в селе Новая Брянь Заиграевского района. Из-за курильщика сгорел тепляк.



В Бурятии продолжает гореть трава. Только за минувшие сутки пожарные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию таких пожаров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

