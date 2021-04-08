Пожар произошёл в Заиграевском районе
Днём 7 апреля в товариществе собственников недвижимости «Черемушки» Заиграевского района Бурятии произошел пожар на частной территории. На момент прибытия пожарных горели неэксплуатируемый дачный дом, забор, трава.
В результате пожара сгорел дачный дом с пристроенной верандой на площади 28 кв.м., повреждён забор, сгорело 45 кв.м. травы.
Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог.
Также накануне произошёл пожар в селе Новая Брянь Заиграевского района. Из-за курильщика сгорел тепляк.
В Бурятии продолжает гореть трава. Только за минувшие сутки пожарные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию таких пожаров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Ещё одну фигурантку сейчас разыскивают
Нападавшие не хотели платить за пиццу
Нападавшего задержали ЧОПовцы
Подозрения росгвардейцев оправдались
Автомобиль опрокинулся в кювет
Смертельное ДТП произошло ночью
Столкнулись три автомобиля
Во время обыска изъяли 50 тысяч пачек сигарет и сотни бутылок алкоголя
Беглеца поместили в спецприёмник
Огонь повредил венки на многих могилах
Жители Бабушкина жалуются на сточные воды и невыносимую вонь
Пожар произошёл в двухэтажном здании
Водитель вовремя почувствовал запах дыма
Возгорания вовремя заметили соседи