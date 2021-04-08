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В Бурятии поджигатели уничтожили дачу

В Бурятии поджигатели уничтожили дачу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Заиграевском районе

Днём 7 апреля в товариществе собственников недвижимости «Черемушки» Заиграевского района Бурятии произошел пожар на частной территории. На момент прибытия пожарных горели неэксплуатируемый дачный дом, забор, трава.

В результате пожара сгорел дачный дом с пристроенной верандой на площади 28 кв.м., повреждён забор, сгорело 45 кв.м. травы.

Предположительно, причиной пожара мог послужить поджог.

Также накануне произошёл пожар в селе Новая Брянь Заиграевского района. Из-за курильщика сгорел тепляк.

В Бурятии продолжает гореть трава. Только за минувшие сутки пожарные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию таких пожаров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
пожар
 
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