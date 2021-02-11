Свыше 1,5 млн похитили лжебанкиры у жителей Иркутской области

Пострадавшие передавали им свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях
За минувшие сутки в дежурные части полиции поступило 10 заявлений от жителей, проживающих в Иркутске, Братске, Тулуне, Усть-Илимске, Киренске, Бодайбо и Эхирит-Булагатском районе, которые стали жертвами кибермошенников. В абсолютном большинстве случаев аферисты сообщали держателям банковских карт о том, что неизвестные лица оформили кредит на имя гражданина, либо они зафиксировали попытку несанкционированного снятия денег со счёта.
В каждом из случаев пострадавшие не ставили под сомнение личность звонящего, передавали свои персональные данные, а также приходящие в процессе диалога коды в смс-сообщениях. Подобные действия предоставляли преступникам возможность дистанционно списывать все имеющиеся у человека сбережения.
Сейчас ведётся розыск преступников. В ряде случаев уже возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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