В Улан-Удэ выкопали миномётную мину

Находку обследовали взрывотехники ОМОН
В Октябрьском районе Улан-Удэ во время земляных работ обнаружили снаряд. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН.
- Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб оцепили территорию и эвакуировали людей из административного здания, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Осмотрев находку, специалисты-взрывотехники установили, что это 82-миллиметровая минометная мина со следами коррозии без взрывателя. Мина не содержит взрывчатых веществ и не представляет опасности.
Мину передали полицейским для последующей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября отдыхающий нашёл мину на прогулке в лесу в Заиграевском районе Бурятии
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Находку обследовали взрывотехники ОМОН
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