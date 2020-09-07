Житель Бурятии нашёл мину во время отдыха в лесу

Накануне в лесу Заиграевского района Бурятии обнаружили мину. Подозрительную находку в пригороде Улан-Удэ увидел отдыхавший в лесу мужчина. Он сообщил об этом рогвардейцам.
- Взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии в ходе осмотра установили, что обнаруженный предмет является учебным боеприпасом и опасности не представляет. Изъятая учебная противотанковая мина передана сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в селе Новая Брянь Заиграевского района рабочие выкопали болванку от мины.