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Житель Бурятии нашёл мину во время отдыха в лесу

Житель Бурятии нашёл мину во время отдыха в лесу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Находку обследовали взрывотехники ОМОН  

Накануне в лесу Заиграевского района Бурятии обнаружили мину. Подозрительную находку в пригороде Улан-Удэ увидел отдыхавший в лесу мужчина. Он сообщил об этом рогвардейцам.

- Взрывотехники группы разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии в ходе осмотра установили, что обнаруженный предмет является учебным боеприпасом и опасности не представляет. Изъятая учебная противотанковая мина передана сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в селе Новая Брянь Заиграевского района рабочие выкопали болванку от мины
снаряды Росгвардия
 
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