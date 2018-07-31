Братчанка организовала в квартире наркопритон

По словам соседей, её двери всегда были открыты для наркоманов, что беспокоило других жильцов подъезда. Люди жаловались на практически круглосуточное нахождение рядом неадекватных граждан.При осмотре помещения полицейские обнаружили и направили на исследование различные предметы, использовавшиеся посетителями притона: посуду и шприцы со следами наркотика.За организацию притона для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Братчанке грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.