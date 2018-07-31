Братчанка организовала в квартире наркопритон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Братское» в ходе оперативных мероприятий собрали доказательства по организации притона владелицей квартиры в центральной части города Братска.
Как выяснили полицейские, ранее судимая 32-летняя неработающая женщина регулярно предоставляла свою жилплощадь наркозависимым людям, чтобы они изготавливали и употребляли наркотики.
По словам соседей, её двери всегда были открыты для наркоманов, что беспокоило других жильцов подъезда. Люди жаловались на практически круглосуточное нахождение рядом неадекватных граждан.
При осмотре помещения полицейские обнаружили и направили на исследование различные предметы, использовавшиеся посетителями притона: посуду и шприцы со следами наркотика.
За организацию притона для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Братчанке грозит до 4 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.