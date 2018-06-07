В Бурятии пьяный ревнивец убил возлюбленную



Сейчас ревнивец находится под стражей. Обоим участникам трагедии было по 39 лет. У пары не было общих детей; а у матери их было трое: в отношении двоих она была лишена родительских прав, третий находится в детдоме.

В начале мая этого года в селе Харитоново ревнивый сожитель убил свою возлюбленную. Пара злоупотребляла алкоголем, нередко из-за этого женщина могла не ночевать дома.В очередной раз пара подзаработала и они купили водку и пиво. Ближе к ночи во время застолья между ними произошла ссора: мужчина начал обвинять возлюбленную в неверности.- Сначала он начал её бить, а потом нанёс несколько ударов ножом в шею. После этого он пошёл спать. Проснувшись утром, он увидел труп своей сожительницы и попытался скрыть следы преступления, отмыв полы от крови. Тело положил на диван. Также попытался скрыть повреждения от ножевых ранений, прикрыв их подушкой, - рассказал «Байкал-Daily» Дабажалсан Очиров, заместитель руководителя Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии.Увидев на улице свою знакомую, он сказал ей, что жена умерла и позвал её в дом. Войдя, она не поняла, что это убийство. Она подумала, что женщина скончалась от излишнего употребления алкоголя и вызвала фельдшера.Медик быстро поняла, что женщина умерла не естественной смертью и вызвала полицию. Убийцу тут же задержали и он дал признательные показания.