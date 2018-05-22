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Работник военного завода Бурятии погиб от удара током

Работник военного завода Бурятии погиб от удара током
Происшествия, 
Несчастный случай произошёл в Абакане при выполнении служебного задания

Как стало известно «Байкал-Daily», 19 мая в Абакане в результате поражения электрическим током при выполнении служебного задания погиб работник АО «1019 военный ремонтный завод», дислоцированного в селе Онохой Заиграевского района Бурятии.

Предприятие, судя по описанию на официальном сайте, занимается ремонтом зенитно-ракетных комплексов.

Погибший был настройщиком радиоаппаратуры на секретной технике. У него осталась жена и двое маленьких детей.

- Он погиб в результате нарушения правил техники электробезопасности - коснулся кабеля высокого напряжения и получил смертельный электрический шоковый удар. Очень хороший парень был, мы помогли его семье, и будем помогать, насколько в наших силах будет, - рассказали «Байкал-Daily» на предприятии.

Затраты на похороны мужчины завод взял на себя полностью. Сейчас тело погибшего везут из Абакана. В четверг половина сотрудников предприятия, не менее 400 человек, поедут провожать погибшего коллегу в последний путь. 
 
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