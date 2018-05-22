Несчастный случай произошёл в Абакане при выполнении служебного задания
Как стало известно «Байкал-Daily», 19 мая в Абакане в результате поражения электрическим током при выполнении служебного задания погиб работник АО «1019 военный ремонтный завод», дислоцированного в селе Онохой Заиграевского района Бурятии.
Предприятие, судя по описанию на официальном сайте, занимается ремонтом зенитно-ракетных комплексов.
Погибший был настройщиком радиоаппаратуры на секретной технике. У него осталась жена и двое маленьких детей.
- Он погиб в результате нарушения правил техники электробезопасности - коснулся кабеля высокого напряжения и получил смертельный электрический шоковый удар. Очень хороший парень был, мы помогли его семье, и будем помогать, насколько в наших силах будет, - рассказали «Байкал-Daily» на предприятии.
Затраты на похороны мужчины завод взял на себя полностью. Сейчас тело погибшего везут из Абакана. В четверг половина сотрудников предприятия, не менее 400 человек, поедут провожать погибшего коллегу в последний путь.
Работник военного завода Бурятии погиб от удара током
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Несчастный случай произошёл в Абакане при выполнении служебного задания
Водитель не уступил дорогу машине, ехавшей по главной дороге
Авария произошла в районе переезда. ВИДЕО
Бездыханное тело матери обнаружил сын
Ключ она нашла под дверью пенсионера
Мужчина умер по дороге в больницу
Мужчина был пьян
Нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей
Ущерб составил 30 тысяч рублей
Во время одной из краж они с подельниками украли вещей на 1,1 млн
Учеников школы эвакуировали
Женщине отменили отсрочку наказания и взяли под стражу в зале суда
Для поиска пропавшей задействован вертолёт Ми-8 МЧС России
Ущерб составил 60 тысяч рублей
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности