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Глава МВД Бурятии ответил на вопрос о безопасности туристов

Глава МВД Бурятии ответил на вопрос о безопасности туристов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты Хурала обеспокоились, что туристов могут обокрасть

Депутаты Народного Хурала Бурятии попросили усилить охрану в местах летнего отдыха. Речь шла об отдыхе в прибрежных территориях в связи с развитием внутреннего туризма. Депутат Сергей Багадаев высказал мнение, что Бурятию «ждёт наплыв турусов». Поэтому возможны мелкие кражи, грабежи, распитие алкоголя.

- Вся нагрузка ложится на участковых уполномоченных в поселениях. Какие-то меры в следующий сезон будут предприниматься? Потому что много заявлений, которые практически не подлежат раскрытию, - поинтересовался Сергей Багадаев.

Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов рассказал в ответ об операции «Курорт», которая как раз направлена на патрулирование прибрежных территорий. Полицейские дежурят в разных районах республики.

- Мы создаём временные посты, пункты полиции. Привлекаем сотрудников с других районов, увеличиваем наши наряды – мы знаем, где идёт концентрация туристов и, исходя из этого, делаем расстановку сил, - сказал глава республиканского МВД.

Он признал, что не все преступления раскрывают, но в этом направлении проводится разъяснительная и профилактическая работа. При этом он подчеркнул, что нет большого объёма таких преступлений.

- И в наступившем году обстановка будет под контролем, я вас хочу заверить, - заключил Кудинов.

туризм МВД

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