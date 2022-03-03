Глава МВД Бурятии ответил на вопрос о безопасности туристов

Депутаты Хурала обеспокоились, что туристов могут обокрасть



Депутаты Народного Хурала Бурятии попросили усилить охрану в местах летнего отдыха. Речь шла об отдыхе в прибрежных территориях в связи с развитием внутреннего туризма. Депутат Сергей Багадаев высказал мнение, что Бурятию «ждёт наплыв турусов». Поэтому возможны мелкие кражи, грабежи, распитие алкоголя.



- Вся нагрузка ложится на участковых уполномоченных в поселениях. Какие-то меры в следующий сезон будут предприниматься? Потому что много заявлений, которые практически не подлежат раскрытию, - поинтересовался Сергей Багадаев.



Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов рассказал в ответ об операции «Курорт», которая как раз направлена на патрулирование прибрежных территорий. Полицейские дежурят в разных районах республики.



- Мы создаём временные посты, пункты полиции. Привлекаем сотрудников с других районов, увеличиваем наши наряды – мы знаем, где идёт концентрация туристов и, исходя из этого, делаем расстановку сил, - сказал глава республиканского МВД.



Он признал, что не все преступления раскрывают, но в этом направлении проводится разъяснительная и профилактическая работа. При этом он подчеркнул, что нет большого объёма таких преступлений.



- И в наступившем году обстановка будет под контролем, я вас хочу заверить, - заключил Кудинов.



