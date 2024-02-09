Зарплату повысили 44 работникам
В 2023 году по требованию прокуратуры в регионах Дальневосточного федерального округа были защищены трудовые права свыше 23 тысяч граждан. После вмешательства прокуратуры выплачена заработная плата в размере 1,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры по ДФО.
«Из них в Сахалинской области – 463 млн рублей, Приморском крае – 224 млн, Амурской области – 194 млн, Хабаровском крае – 154 млн, Забайкальском крае – 138 млн, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области – по 134 млн», - говорится в сообщении.
В Бурятии же по представлению прокуратуры, внесённому директору Гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности, 44 работникам фонда заработную плату проиндексировали на 1,7 млн руб.
В Бурятии работникам Гарантийного фонда по требованию прокуратуры проиндексировали зарплату
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