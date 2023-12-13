Учёные проанализировали пряжки народа хунну

Они сделаны из угля и инкрустированы перламутром, сердоликом и бирюзой



Найденные в Туве поясные пряжки народа хунну, жившего до I века н. э., проанализировали реставраторы Санкт Петербургского государственного университета вместе с коллегами из института истории материальной культуры РАН и Эрмитажа. Оказалось, что пряжки сделаны из угля богхеда и инкрустированы перламутром, сердоликом, бирюзой и фукситом.



Кочевники хунну существовали в III в до н. э. — I в н. э. на территориях, граничащих на севере с Китаем, и во многом для защиты от их набегов была построена Великая Китайская стена. О хунну известно из древнекитайских источников и из археологических раскопок их памятников. В ходе раскопок экспедицией института истории материальной культуры РАН под руководством Марии Килуновской и Павла Леуса на территории Тувы были обнаружены пряжки культуры хунну.



Учёные описывают их как большие и красивые поясные пряжки чёрного цвета, инкрустированные различными минералами ярких цветов. Материалы аналогичных находок в публикациях описывались как выполненные из тёмного сланца, угля, смолы, гагата и даже рога носорога. Однако без дополнительных исследований точными методами определить материал изготовления точно нельзя. Особенно важно определить материал изготовления для реставраторов, поскольку все эти материалы требуют различных подходов к консервации при извлечении из земли и разных условий при дальнейшем хранении в музейных коллекциях.



- Проведённые исследования позволили очень точно определить материал даже в том случае, когда предмет сильно деградировал, как бывает в случаях с археологическими находками. — рассказал один из авторов исследования, директор центра СПбГУ по изучению, сохранению, реставрации и актуализации объектов культурного наследия Николай Курганов. — Так, например, по присутствию минерала арагонита нам удалось понять, что белая инкрустация была выполнена перламутром. Основа пряжек состоит из ископаемого угля типа богхед, а их инкрустация белого, красного, голубого цветов выполнена из перламутра, сердолика различных оттенков, бирюзы и фуксита.



По словам учёных, богхед — материал, который из за высокого содержания органической составляющей сильно подвержен изменениям влажности. Поэтому, когда подобные предметы археологи извлекают из земли, важно очень внимательно подходить к стабилизации влажности предметов, чтобы избежать деформации или растрескивания при дегидратации. Также важно учитывать, что богхед богат битумом, поэтому при каких либо работах по консервации надо внимательно подходить к подбору реставрационных составов, чтобы не повредить смолу растворителями. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук со ссылкой на СПбГУ.



