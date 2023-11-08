В Москве покажут «Многоликую Бурятию»

В ВДНХ будет организован большой концерт, посвящённый республике



15 ноября в Москве, на главной уличной сцене ВДНХ состоится праздничный концерт «Многоликая Бурятия – Соёмбо» (6+) в рамках международной выставки-форума «Россия» (6+).



В концерте примут участие ведущие артисты и народные коллективы Бурятии: солистка Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», народная артистка Республики Бурятия Бадма-Ханда Аюшеева; заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев; солистка Бурятской государственной филармонии, заслуженная артистка Республики Бурятия Сэсэг Аюшеева; солист Бурятской государственной филармонии Тимур Болотов; театр народной музыки и танца «Забава»; государственный цирк Республики Бурятия; Бурятская республиканская цирковая школа; народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны»; народный ансамбль песни и танца «Белый день»; народный эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун»; ансамбль морин-хуристов колледжа искусств имени П.И.Чайковского. На сцене будут показаны известные вокально-хореографические постановки.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, в Москве проходят «дни Бурятии» – мероприятие, включающее выставочную экспозицию, культурные программы, выставки, мастер-классы. Так, экспозиция на ВДНХ включает интерактивную юрту, в которой посетители могут узнать интересные факты о регионе, сфотографироваться в народных костюмах, принять участие в различных мастер-классах. Открытие площадки запланировано также на 15 ноября. Экспозиция продлит работу до апреля 2024 года.



Возрастное ограничение: 6+.

