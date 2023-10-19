Посетители смогут познакомиться с «Книгой достижений республики»
4 ноября в Москве откроется международная выставка-форум «Россия». Экспозиция «Байкал. Бурятия. Традиции с Будущим» расположится в павильоне №75 ВДНХ. Она будет представлена в форме юрты.
- Посетители смогут прикоснуться к священных буддийским барабанам «Хурдэ» и попадут одновременно в традиционное и высокотехнологичное пространство. На LED-экранах установят интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», - сообщает пресс-служба правительства региона. - На ярмарке республика представит гастрономическое разнообразие. Гостям презентуют травяные чаи и продукцию из дикоросов с берегов Байкала, мёд, кондитерские изделия, текстильные изделия, сувениры, керамику и многое другое.
На протяжении пяти месяцев здесь будут выступать артисты цирка Бурятии, театра «Байкал», театра семейской песни и танца «Забава» и другие творческие коллективы.
Иркутская область также готовится представить свою экспозицию — «Золотое звено России». Гостям расскажут о природных богатствах региона и самом глубоком в мире озере — Байкал. На стенде покажут макет новейшего российского гражданского самолёта МС-21.
Бурятия на форуме «Россия» представит «высокотехнологичную» юрту
Общество, Фото:
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