Бурятия на форуме «Россия» представит «высокотехнологичную» юрту

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Посетители смогут познакомиться с «Книгой достижений республики»



4 ноября в Москве откроется международная выставка-форум «Россия». Экспозиция «Байкал. Бурятия. Традиции с Будущим» расположится в павильоне №75 ВДНХ. Она будет представлена в форме юрты.



- Посетители смогут прикоснуться к священных буддийским барабанам «Хурдэ» и попадут одновременно в традиционное и высокотехнологичное пространство. На LED-экранах установят интерактивную «Книгу достижений Республики Бурятия», - сообщает пресс-служба правительства региона. - На ярмарке республика представит гастрономическое разнообразие. Гостям презентуют травяные чаи и продукцию из дикоросов с берегов Байкала, мёд, кондитерские изделия, текстильные изделия, сувениры, керамику и многое другое.



На протяжении пяти месяцев здесь будут выступать артисты цирка Бурятии, театра «Байкал», театра семейской песни и танца «Забава» и другие творческие коллективы.



Иркутская область также готовится представить свою экспозицию — «Золотое звено России». Гостям расскажут о природных богатствах региона и самом глубоком в мире озере — Байкал. На стенде покажут макет новейшего российского гражданского самолёта МС-21.

