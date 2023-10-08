В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность



В 13 лесничествах Бурятии тем временем

В 13 лесничествах Бурятии тем временем официально закрыли пожароопасный сезон. Жителей Бурятии призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными.

В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В понедельник, 9 октября, её обещают в Баргузинском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Хоринском районах.Ещё в одном – Баунтовском– ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса, в остальных – III, II и I класса. Об этом предупредили в республиканском управлении МЧС.