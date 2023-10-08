В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность

Она ожидается в отдалённом районе республики
В Бурятии объявили высокий, четвёртый класс пожарной опасности. В понедельник, 9 октября, её обещают в Баргузинском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Хоринском районах.
Ещё в одном – Баунтовском– ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность V класса, в остальных – III, II и I класса. Об этом предупредили в республиканском управлении МЧС.
В 13 лесничествах Бурятии тем временем официально закрыли
пожароопасный сезон. Жителей Бурятии призывают соблюдать меры безопасности и быть предельно внимательными.
Она ожидается в отдалённом районе республики
Теперь у неё три дочки и семь сыновей
Малыши никогда не расстаются друг с другом
Природные пожары в республике утихли
Доски зачем-то вбили прямо в стволы
А обстановка там, по словам посетителей, напоминает кадры из фильма ужасов
Водой из него теперь заряжаются для здоровья и на благие деяния
Названия для них Зорикто Доржиеву помогли придумать подписчики
Они накололи для женщины дрова
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить
В республике в ближайшие дни пообещали +18 градусов
Их должны упразднить по просьбе местных депутатов
Его вес перевалил за пять килограммов
В республике впервые после долгого перерыва прошёл фестиваль традиционных игр