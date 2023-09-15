В Бурятии изменится график работы четырёх музеев

Учреждения перейдут на зимнее расписание



C 16 сентября во всех зданиях национального музея Бурятии сменится график работы. Это коснётся музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, художественного музея им. Ц.С. Сампилова, музея природы Бурятии и Новоселенгинского музея декабристов.



В связи с переходом на зимнее время утверждается следующий режим работы научных сотрудников, заведующих билетной кассы и музейных смотрителей:

- Понедельник - выходной день;

- Вторник - с 10:00 до 18:00 (кроме Новоселенгинского музея декабристов, до конца сентября);

- Среда - с 10:00 до 18:00;

- Четверг - с 10:00 до 19:00;

- Пятница - с 10:00 до 18:00;

- Суббота - с 10:00 до 18:00;

- Воскресенье - с 10:00 до 18:00.



Новоселенинский музей декабристов до конца сентября будет закрыт по понедельникам и вторникам, остальные дни музей работает по расписанию с 10:00 до 18:00. С 1 октября музей будет работатю по общему расписанию музеев.



