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В Улан-Удэ дорожники закатали ливнёвки в асфальт

В Улан-Удэ дорожники закатали ливнёвки в асфальт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения обнаружила прокуратура

В Улан-Удэ на улице Трактовая во время ремонта дороги ливнёвки закатали в асфальт. Нарушения подтвердила проверка прокуратуры.

- Установлено, что подрядная организация в рамках исполнения муниципального контракта проводила ремонт автодороги по улице Трактовая. В ходе работ были заасфальтированы стоки ливневой канализации, не урегулирована высота положения решёток ливневой канализации. Это привело к образованию на проезжей части большого скопления дождевых вод, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В связи с этим прокуратура Железнодорожного района внесла руководителю муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» представление. После этого заказчик выдал исполнителю работ предписание об устранении нарушений.

Сейчас подрядная организация освободила решётки ливневых канализаций от асфальтового покрытия, отрегулировала их высоту и выполнила прочистку колодцев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», аналогичные нарушения были зафиксированы этим летом в центре города, на улице Борсоева – там асфальт также положили на стоки ливневой канализации
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