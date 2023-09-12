Нарушения обнаружила прокуратура
В Улан-Удэ на улице Трактовая во время ремонта дороги ливнёвки закатали в асфальт. Нарушения подтвердила проверка прокуратуры.
- Установлено, что подрядная организация в рамках исполнения муниципального контракта проводила ремонт автодороги по улице Трактовая. В ходе работ были заасфальтированы стоки ливневой канализации, не урегулирована высота положения решёток ливневой канализации. Это привело к образованию на проезжей части большого скопления дождевых вод, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокуратура Железнодорожного района внесла руководителю муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» представление. После этого заказчик выдал исполнителю работ предписание об устранении нарушений.
Сейчас подрядная организация освободила решётки ливневых канализаций от асфальтового покрытия, отрегулировала их высоту и выполнила прочистку колодцев.
Как сообщал «Байкал-Dailу», аналогичные нарушения были зафиксированы этим летом в центре города, на улице Борсоева – там асфальт также положили на стоки ливневой канализации.
В Улан-Удэ дорожники закатали ливнёвки в асфальт
Общество, Фото:
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