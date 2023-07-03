В Улан-Удэ при ремонте улицы закатали в асфальт ливневую канализацию

Правда, оставили небольшие отверстия

Подрядчик, который с начала июня асфальтирует в два слоя нечётную сторону улицы Борсоева в Улан-Удэ, положил асфальт на стоки ливневой канализации. Об этом с фотографиями сообщил телеграм-канал Приёмная дяди Баира.

«Улица Борсоева - одна из немногих, на которой есть ливневая канализация. Наконец-то дошли руки обновить асфальт на одной из самых загруженных магистралей нашего города. Ремонт дороги - это всегда хорошо! Отлично! Прекрасно! Если он качественный! Но зачем ливнёвку закатывать в асфальт? И так она не справляется. И потоки воды с Борсоева во время ливней бегут в центр города!. Подрядчик, «НардеванСтрой», уже десятки улиц в столице Бурятии отремонтировал. Опыта не набрался? Куда смотрит мэрия?»





«Байкал-Daily» сообщал, что в ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» попала дорога от перекрёстка улицы Борсоева с улицей Куйбышева до Селенгинского моста. Протяжённость участка 3,22 км. Ремонтируют полосы по нечётной стороне.

Обновляет дорогу подрядная организация ООО «Нардеван Строй». После снятия старого асфальта дорогу должны были заасфальтировать в два слоя. На неё к 3 июля уже нанесли разметку. Также будут отремонтированы примыкания, заездные карманы и остановочные пункты. Эти работы, судя по фотографиям, пока идут.

Гарантийный срок объекта составляет пять лет, подчёркивали в мэрии Улан-Удэ.