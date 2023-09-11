Прокуратура обратилась с иском в суд
По иску прокурора Октябрьского района Улан-Удэ восстановлены пенсионные права местного жителя.
Мужчине незаконно отказали в назначении и выплате пенсии по старости.
- Установлено, что при расчёте страхового стажа заявителя пенсионный орган не учёл периоды его трудовой деятельности в связи с отсутствием документов о получения мужчиной заработной платы в 1987-1999 годах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Бурятии включить в страховой стаж спорные периоды и назначить страховую пенсию по старости. В судебном заседании прокуратура представила доказательства, подтверждающие факты трудовой деятельности мужчины в это время.
Суд удовлетворил иск. Недавно пенсионный орган назначил ему страховую пенсию по старости и выплатил недополученные денежные средства в сумме 220 тысяч рублей.
Жителю Улан-Удэ незаконно отказали в назначении пенсии по старости
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