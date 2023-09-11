11 сентября

10 сентября

Популярное

Жителю Улан-Удэ незаконно отказали в назначении пенсии по старости

Жителю Улан-Удэ незаконно отказали в назначении пенсии по старости
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Прокуратура обратилась с иском в суд

По иску прокурора Октябрьского района Улан-Удэ восстановлены пенсионные права местного жителя.

Мужчине незаконно отказали в назначении и выплате пенсии по старости.

- Установлено, что при расчёте страхового стажа заявителя пенсионный орган не учёл периоды его трудовой деятельности в связи с отсутствием документов о получения мужчиной заработной платы в 1987-1999 годах, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с заявлением об обязании отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Бурятии включить в страховой стаж спорные периоды и назначить страховую пенсию по старости. В судебном заседании прокуратура представила доказательства, подтверждающие факты трудовой деятельности мужчины в это время.

Суд удовлетворил иск. Недавно пенсионный орган назначил ему страховую пенсию по старости и выплатил недополученные денежные средства в сумме 220 тысяч рублей.
прокуратура пенсии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в тройку лучших в России
Общество, 11.09.2023
Отличился парашютист авиалесоохраны Александр Скосырский
В Бурятии опровергли информацию о подвозе избирателей и их спаивании
В Бурятии опровергли информацию о подвозе избирателей и их спаивании
Общество, 10.09.2023
Общественные наблюдатели сообщили о зафиксированных фейках
В селе Бурятии паводок повредил мост
В селе Бурятии паводок повредил мост
Общество, 10.09.2023
Теперь проезд в населённый пункт туда затруднён
За четыре часа на выборах проголосовали 13% избирателей Бурятии
За четыре часа на выборах проголосовали 13% избирателей Бурятии
Общество, 10.09.2023
Нарушений на выборах пока не зарегистрировано
В Бурятии паспорта некоторых избирателей проверяют через «Госуслуги»
В Бурятии паспорта некоторых избирателей проверяют через «Госуслуги»
Общество, 10.09.2023
Общественники заявили об отсутствии серьёзных эксцессов на выборах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^