Мужчина получил травму, спиливая кусты облепихи
Жителю Курумканского района Бурятии по решению суда выплатят 70 тысяч рублей за травму глаза. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, несчастный случай с мужчиной произошёл на территории образовательной организации.
- В мае 2023 года рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий учреждения производил очистку территории от дикорастущих кустов облепихи с использованием бензопилы. В глаз работника попал осколок ветки кустарника, причинив колотое проникающее ранение роговицы, - сообщили в прокуратуре.
Проверка подтвердила, что травма рабочего связана с необеспечением юридическим лицом контроля за ходом выполнения работ.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Баргузинский районный суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию в размере 70 тысяч рублей.
Решение в законную силу пока не вступило.
В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
Общество, Фото:
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