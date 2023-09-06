В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина получил травму, спиливая кусты облепихи



Жителю Курумканского района Бурятии по решению суда выплатят 70 тысяч рублей за травму глаза. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, несчастный случай с мужчиной произошёл на территории образовательной организации.



- В мае 2023 года рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий учреждения производил очистку территории от дикорастущих кустов облепихи с использованием бензопилы. В глаз работника попал осколок ветки кустарника, причинив колотое проникающее ранение роговицы, - сообщили в прокуратуре.



Проверка подтвердила, что травма рабочего связана с необеспечением юридическим лицом контроля за ходом выполнения работ.



Прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с работодателя компенсации морального вреда. Баргузинский районный суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию в размере 70 тысяч рублей.



Решение в законную силу пока не вступило.

