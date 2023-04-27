Житель Бурятии выиграл почти полтора миллиона рублей в лотерею

Однако имя счастливчика осталось неизвестным
Накануне в государственной лотерее «Столото» разыграли 1 миллион 424 тысячи 808 рублей. Куш сорвал участник 72859-го тиража из Бурятии. Житель республики угадал все пять чисел в первом игровом поле.
Известно, что он приобрёл билет «Спортлото «5 из 36» в мобильной версии сайта «Столото». В официальной группе лотереи во «ВКонтакте» поздравили новоиспечённого миллионера. Правда, имя и возраст не уточнили.
- Победитель еще не обратился в лотерейный центр. Возможно, он пока не знает о своём везении, – подчеркнули в «Столото».
По правилам «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает одно число во втором. Удачными для нашего земляка оказались 32, 6, 15, 33 и 24. Неугаданным осталось число 1 во втором поле билета.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте уроженец Бурятии выиграл
1 200 000 рублей в 1475-ом тираже лотереи «Русского лото». А за месяц до этого 97 миллионов заполучила
сотрудница одного из детских садов Улан-Удэ.
Однако имя счастливчика осталось неизвестным
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