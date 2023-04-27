27 апреля

Новая кредитная карта «180 дней без %» от АТБ

26 апреля

Популярное

Житель Бурятии выиграл почти полтора миллиона рублей в лотерею

Житель Бурятии выиграл почти полтора миллиона рублей в лотерею
Общество, 
Однако имя счастливчика осталось неизвестным

Накануне в государственной лотерее «Столото» разыграли 1 миллион 424 тысячи 808 рублей. Куш сорвал участник 72859-го тиража из Бурятии. Житель республики угадал все пять чисел в первом игровом поле. 

Известно, что он приобрёл билет «Спортлото «5 из 36» в мобильной версии сайта «Столото». В официальной группе лотереи во «ВКонтакте» поздравили новоиспечённого миллионера. Правда, имя и возраст не уточнили. 

- Победитель еще не обратился в лотерейный центр. Возможно, он пока не знает о своём везении, – подчеркнули в «Столото».

По правилам «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает одно число во втором. Удачными для нашего земляка оказались 32, 6, 15, 33 и 24. Неугаданным осталось число 1 во втором поле билета.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте уроженец Бурятии выиграл 1 200 000 рублей в 1475-ом тираже лотереи «Русского лото». А за месяц до этого 97 миллионов заполучила сотрудница одного из детских садов Улан-Удэ.




лотерея выигрыш деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии выиграл почти полтора миллиона рублей в лотерею
Житель Бурятии выиграл почти полтора миллиона рублей в лотерею
Общество, 27.04.2023
Однако имя счастливчика осталось неизвестным
Лесхоз в Бурятии получил автомобиль высокой проходимости
Лесхоз в Бурятии получил автомобиль высокой проходимости
Общество, 27.04.2023
На нём будут доставлять лесопожарное оборудование, ёмкости с водой и продукты в отдалённую местность
Иркутянин объезжал 10-балльные пробки на лыжах
Иркутянин объезжал 10-балльные пробки на лыжах
Общество, 27.04.2023
«На лыжах быстрее», - шутят местные жители
В выходные в Бурятии потеплеет до +23
В выходные в Бурятии потеплеет до +23
Общество, 27.04.2023
Мокрый снег сменится дождем
В Бурятии от кори вакцинировались более 600 человек
В Бурятии от кори вакцинировались более 600 человек
Общество, 27.04.2023
Главный санврач республики по этому поводу обратился к жителям
Улан-удэнцы могут сами придумать названия улицам
Улан-удэнцы могут сами придумать названия улицам
Общество, 27.04.2023
Правда, использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
В пригороде Улан-Удэ отловили бродящую корову
В пригороде Улан-Удэ отловили бродящую корову
Общество, 27.04.2023
Животное отправили на специальную «штрафстоянку»
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
По Улан-Удэ проедет «Заповедный трамвай»
Общество, 27.04.2023
Пассажирам трамвая расскажут о том, какие заповедные места можно посетить в Бурятии
В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад
В посёлке в Бурятии на глазах рассыпается двор, отремонтированный полгода назад
Общество, 27.04.2023
Местные жители заявили, что такое «в страшном сне не придумаешь»
В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада
В Бурятии начали возведение пролётного строения моста через реку Аргада
Общество, 27.04.2023
Этот мост связывает улус Харгана с «большой землёй»
«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег
«Крестьяне радуются»: Жителям Бурятии объяснили, чем хорош апрельский снег
Общество, 27.04.2023
Руководитель «Россельхозцентра» заявил, что он напитает землю влагой

В Бурятии потухли все лесные пожары
В Бурятии потухли все лесные пожары
Общество, 27.04.2023
В республике нет ни одного «огненного» очага
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась автомобиля из-за пьяной езды
Общество, 27.04.2023
Она села пьяной за руль спустя месяц после лишения прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^