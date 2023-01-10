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В Улан-Удэ коров-вредительниц будут забирать на «штрафстоянки»

В Улан-Удэ коров-вредительниц будут забирать на «штрафстоянки»
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Гуляющий по городу скот портит клумбы и спортплощадки

В столице Бурятии, как и планировалось,  утвердили порядок действий в отношении безнадзорных сельхозживотных. Речь идёт о мелком рогатом скоте, коровах и лошадях, которые по каким-то причинам оказались на городских улицах без присмотра хозяев. Теперь их будут отправлять на своего рода штрафстоянки, пока не найдутся владельцы. Это прописано в соответствующем распоряжении администрации Улан-Удэ.

Руководству всех трёх районов города – Советского, Железнодорожного и Октябрьского – уже поручили организовать работу «по задержанию безнадзорного скота на своей территории и возврату его собственнику».

- На время розыска собственника животные будут находиться в специально оборудованных местах. Для этого районы наделили правом заключать соглашения с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими необходимые условия для содержания безнадзорного скота, – пояснили в мэрии.

Отлов и транспортировка коров и лошадей, гуляющих по городу, будет производиться в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными требованиями. Прежде чем забрать свою скотину, владельцам придётся оплатить все расходы за его «доставку» и нахождение в пункте временного содержания. Кроме того, недоглядевших за животными улан-удэнцев ждёт штраф

В администрации пояснили, что в последнее время в столице участились случаи вредительства – гуляющий по улицам скот портит спортплощадки, зелёные зоны и клумбы и создаёт аварийные ситуации.

- Подобная практика изъятия безнадзорного скота и определение его на стоянку временного содержания уже успешно применяется в Иволгинском районе, – добавили в мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», содержание крупного рогатого скота и лошадей в таких пунктах обойдётся в 2425 рублей, а молодняка – в 1455 рублей в сутки. 
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