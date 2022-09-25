Уже определены тарифы на содержание КРС на штрафстоянке
В Иволгинском районе Бурятии будут изымать на штрафстоянку скот. Об этом сообщают в группе «Иволга-инфо. 24/7».
15 сентября заключено соглашение с ООО «ЦАСС», определён пункт временного содержания сельхозживотных.
- Будут изымать КРС, МРС, лошадей в свободном выпасе, без пастуха, - отмечают в группе.
- Задержание сельскохозяйственных животных при установлении комиссией фактов неорганизованного выпаса будет осуществляться, в первую очередь, в сельских поселениях, населённые пункты которых граничат с автодорогами федерального значения, пригородных поселениях, с полосой отвода железной дороги, - сообщается также здесь со ссылкой на администрацию района.
Приводятся тарифы на содержание: КРС, лошади - 2425 руб/сутки, молодняка КРС, МРС - 1455 руб/сутки.
Сельчане в разных районах Бурятии не раз жаловались, что коровы ходят по улицам, создают аварийную ситуацию. Животные забираются в огороды, уничтожая посадки.
В Иволгинском районе проводились рейды, на владельцев КРС составлялись административные протоколы. Летом этого года было принято решение об ужесточении работы – безнадзорных коров будут отправлять на специальную стоянку.
В Бурятии коров-нарушительниц будут отправлять на штрафстоянку
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