В Бурятии коров-нарушительниц будут отправлять на штрафстоянку

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В Улан-Удэ открылась выставка «Рекордсмены природы» Общество, На выставке посетители узнают, почему скоростной поезд «Сапсан» носит имя хищной птицы сокола, кто в животном мире лучше всех слышит, а кто может гордиться острым зрением



