В сентябре с Иркутска стартует экспедиция Фёдора Конюхова по пустыне Гоби

Путешественники планируют поставить рекорд по пересечению пустыни на мототехнике



В сентябре этого года пройдёт экспедиция, во время которой Фёдор Конюхов с товарищами преодолеют монгольскую часть пустыни Гоби. Мероприятие посвящено 110-летию подписания в Урге главой русской дипломатической миссии И.Я. Коростовцом монголо-российского договора о дружбе.



Маршрут экспедиции стартует в Иркутске, откуда участники отправятся к начальной точке поездки по пустыне Гоби, городу «семидесяти источников» Даланзадгада. Путь пройдёт до города Урумчи в Китае.



Организатор и идейный вдохновитель экспедиции — известный российский путешественник, писатель, художник и священник, действительный член Русского географического общества Фёдор Конюхов, поставивший более 20 мировых рекордов, 17 раз переплывший Атлантику и совершивший 5 кругосветных путешествий.



Ещё один участник — член Русского географического общества, Александр Юнанов, за плечами которого более 300000 километров пути и полсотни стран, от Австралии до Крайнего Севера. Игорь Головатый —участник первого в России отделения крупнейшего в мире мотоклуба «1st Moscow Chapter Harley Owners Group».



За 15 дней экспедиция преодолеет порядка 2000 километров, в том числе и по самой крупной пустыне на территории Монголии и Китая, разделяющей Южную и Северную Азию. В экстремальных условиях бездорожья и отсутствия туристической инфраструктуры путешественники планируют поставить новый российский рекорд по пересечению пустыни Гоби на мототехнике, сообщает портал «Культура 38».

