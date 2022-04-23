На мероприятии обсудили развитие международных отношений
В Чите состоялась XX Международная научно-практическая конференция «Россия-Китай: развитие регионального сотрудничества в XXI веке». Её участниками стали представители государственных учреждений, учёные и студенты вузов России, Италии и Китайской Народной Республики, сообщается на сайте краевого правительства.
Участники конференции, прошедшей в Забайкальском госуниверситете обсудили аспекты дипломатии в российско-китайских межрегиональных связях, развитие трансграничного туризма и торгово-экономических отношений в условиях сотрудничества России и Китая, перспективы Забайкалья в этих вопросах.
- Нынешняя конференция проходит в сложнейших геополитических условиях. Россия заинтересована в устойчивом и последовательном формировании отношений с Китаем в целях совместного движения к законному, справедливому и демократическому миропорядку. Сегодня особо востребованы инновационные проекты приграничных регионов Китая и России, способствующие их позитивным изменениям», - сказал ректор ЗабГУ Сергей Иванов.
Отмечается, что на пленарном заседании выступили также российские учёные, генеральный консул РФ в городе Харбин, представители краевой власти, а также начальники канцелярий из Поднебесной.
Забайкальский университет уже в 20-й раз становится площадкой для диалога учёных, практиков, студентов, чья деятельность связана с развитием российско-китайского сотрудничества, являющегося одним из наиболее перспективных направлений внешней политики, сообщает пресс-служба учебного заведения.
В Чите конференция собрала учёных и студентов из России, Италии и Китая
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