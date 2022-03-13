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Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Фестиваль скорости «Байкальская миля» (6+) в четвёртый раз проходит в селе Максимиха Баргузинского района. 12 марта состоялось официальное открытие мероприятия, которое стало завершающим этапом гранд тура команд «Байкальской мили», стартовавшего в середине февраля сразу из нескольких городов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Владивостока. В этот день побить новые рекорды по скорости на льду Байкала вышли 70 единиц техники, 94 команды и более 500 участников команд.

- В этом году у нас участников на порядок больше. Мы встречаем участников гранд-тура. Также в этом году фестиваль у нас международный – приехали команды из Белоруссии и Казахстана, - сказал зампред правительства Бурятии Иван Альхеев, а также отметил, что фестиваль «Байкальская миля» стал мероприятием экологических и социальных инициатив.

Так, по итогам проведения «Байкальской мили» в 2021 году участники фестиваля собрали 1,3 млн рублей на строительство спортивной площадки для центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный» в селе Баргузин.

- В прошлом году на фестивале решили показать свою технику детям, приехали в центр «Звёздный», подумали, что с пустыми руками в гости не ходят, спросили детей, что подарить, думали телевизор, ребята сказали, что телевизор есть, да и не полезно это, в общем-то. Попросили помочь построить спортплощадку. И уже по итогам фестиваля был объявлен сбор средств среди участников, и буквально за неделю набралась хорошая сумма. При поддержке республики, района, спортплощадка была построена уже в сентябре 2021 года, - рассказала организатор фестиваля Елена Кузнецова.

На «Байкальской миле – 2022» её участники выступили с новой инициативой – принять участие в лесовосстановлении Баргузинского района и высадить участок саженцев хвойных пород деревьев. Этот вопрос будет прорабатываться в ближайшее время совместно с минприроды Бурятии и руководством района, сообщили в региональном правительстве. 
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