Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики



Фонд библиотеки исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ пополнился на 370 книг. Произведения различных жанров и авторов в колонию передали представители Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.



Между исправительной колонией и руководством библиотеки есть договорённость о ежеквартальной передаче списанных книг. Это позволяет подарить книгам «вторую жизнь».



- Во всех исправительных учреждениях республики функционируют библиотеки, где имеется достаточное количество книг, позволяющее полностью удовлетворить читательские потребности осуждённых, - сообщили в УФСИН по Бурятии.





