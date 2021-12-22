Библиотеки работают во всех исправительных учреждениях республики
Фонд библиотеки исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ пополнился на 370 книг. Произведения различных жанров и авторов в колонию передали представители Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.
Между исправительной колонией и руководством библиотеки есть договорённость о ежеквартальной передаче списанных книг. Это позволяет подарить книгам «вторую жизнь».
- Во всех исправительных учреждениях республики функционируют библиотеки, где имеется достаточное количество книг, позволяющее полностью удовлетворить читательские потребности осуждённых, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Улан-удэнская колония строгого режима получила почти 400 книг
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