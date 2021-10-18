Коммунальная техника Улан-Удэ готова к зиме

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

64 единицы спецтехники выставили столичные коммунальщики на площади Советов



Сегодня, 18 октября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил состояние всей представленной техники. В ходе проверки мэр Улан-Удэ поинтересовался, как идёт уборка тротуаров и дорог, пообщался с водителями спецтехники.



– У нас 168 единиц техники в комбинате по благоустройству. Для зимы приспособлено 90 единиц. По нормативу надо 138, будем потихоньку подводить нашу технику к нормативной. В прошлом году мы закупили дополнительно десять единиц техники и за счёт этого мы смогли на 38% увеличить уборочную площадь. Будем такими же темпами идти дальше, – отметил Игорь Шутенков.



Решение о комплексном обновлении автопарка коммунальной техники мэрия приняла несколько лет назад и закупила 29 единиц спецтехники. В прошлом году из 29 единиц новой техники приобретено 10 единиц. Это три трактора Беларус-320.4, четыре комбинированные машины КМД-53605-Е5, погрузчик, снегопогрузчик и трактор с плужно-щёточным оборудованием. Это позволило на 38 процентов увеличить механизированную уборку дорог, тротуаров по сравнению с 2019 годом, на 29 процентов – сбор и вывоз снега, на 22 процента – грейдирование дорог.



– В прошлом году мы начали убирать комплексно. Проходит грейдер, сразу за ним лаповый погрузчик, потом щётка и как минимум три большегрузных машины. В ночь работает большая техника, это позволяет одному комплексу очищать от снега до трех км дорожного полотна за ночь. У нас три комплекса скомплектовано. Достаточно техники ещё на четвёртый, но не хватает двух большегрузных автомобилей. Четвёртый комплекс позволит ещё на 30 процентов уменьшить время уборки, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



С новой техникой для борьбы со снежными накатами ознакомились и будущие механики и строители техникума строительства и городского хозяйства.



– Очень рады, что есть возможность увидеть всю технику нашего города. Частично знаком с ней, смотрел в интернете. По профессии мне это необходимо, – отметил студент Кирилл.



Комбинатом по благоустройству отработана схема и графики выхода спецтехники для ликвидации последствий обильных снегопадов. Убирать снег с 296 улиц, общей площадью 401,3 тыс. кв. м, с учётом территорий вблизи детских садов, школ, поликлиник будут с 22:00 до 7:00.



Подсыпка дорог будет производиться с четырёх утра 21 пескоразбрасывателями по маршрутным картам. Всего площадь разовой посыпки улиц зимой составляет 1245,3 тыс. кв. м. Это особо опасные, аварийные участки дорог, перекрёстки, остановки, подъёмы и т. д.



– Часть техники работает и зимой, и летом. Новый разбрасыватель зимой разбрасывает песок, а летом поливает зелёные насаждения, доставляет воду горожанам. В паводковый период эти машины возили воду для жителей Левого берега, – отметил Игорь Шутенков.



Ежегодно за счёт строительства новых дорог и проездов площадь по подсыпке растет на 2-3,5%. В день на разовую подсыпку расходуется 270 тонн песка. В обильный снегопад – до 700 тонн. К примеру, в аномально снежную зиму в 2017-2018 годах было израсходовано 25 тыс. тонн песка. В зиму со средним уровнем осадков требуется 18-20 тыс. тонн песка.



Весь автопарк оснащен системой ГЛОНАСС для оперативного круглосуточного контроля. Для бесперебойной работы автотранспорта в зимний период комбинат приобрел необходимое количество запасных частей и автошин. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

