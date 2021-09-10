Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма

В её рамках пройдут мастерские в Иволгинском районе
C 18 по 20 сентября в Бурятии пройдёт всероссийская конференция по развитию сельского туризма. Среди её участников ожидаются представители регионов РФ, муниципальных образований республики и туристской индустрии. Они поделятся своим опытом развития сельских территорий, обсудят перспективы развития сельского туризма в России, примут участие в семинарах-практикумах по гостеприимству, по организации событийных мероприятий, по народно-художественным промыслам, по продвижению услуг в сельском туризме.
Также для гостей конференции запланированы ознакомительные туры с посещением объектов сельского туризма в Бурятии. 20 сентября пройдут мастерские сельского туризма в местности Ута Булаг близ села Оронгой Иволгинского района.
На мероприятии будет организована площадка продуктовых брендов села Оронгой «Буузы и Арбузы» (0+). Здесь можно попробовать знаменитые оронгойские буузы, отличающиеся своим вкусом, размерами, качеством теста, и оронгойские арбузы. Желающие могут сделать закупки местных овощей для заготовок, приобрести на зиму картофель.
Для проведения мастер классов специально приедут мастера ТОС Бурятии и Улан-Удэ. Гости научатся делать войлочные изделия из овечьей шерсти, натягивать национальные охотничьи луки, создавать эвенкийские обереги из бусин, деревянные игрушки.
- Ута Булаг известен тем, что здесь находятся 16 источников, свойства которых описаны в XVI веке ламами Янгажинского дацана. Сама минеральная вода выходит у подножия Баргузинского хребта. До октябрьской революции родниковая вода обеспечивала Янгажинский дацан, затем здесь располагался дом отдыха. В 90-е годы место пришло в упадок. Затем силами жителей села Оронгой, в том числе ТОСов, методом народной стройки аршан был возрождён. Сегодня комплекс минеральных источников Ута-Булаг включает в себя ванный корпус, столовую, спальный корпус, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Бурятия примет всероссийскую конференцию по развитию сельского туризма
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