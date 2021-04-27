В регионе пройдёт благотворительная акция в рамках проекта «Ночь музеев»
С 15 мая в Забайкальском крае начнётся благотворительная акция «День дарителя». Мероприятие будет проходить в рамках всероссийского проекта «Ночь музеев». Дары, имеющие историческую ценность, поступят в фонд Агинского национального музея имени Г. Цыбикова.
- Мы приглашаем принять участие в этой акции всех желающих забайкальцев. В дар музею можно преподнести старинные вещи и бытовую утварь, отражающие историческую эпоху, а также предметы, документы, фотографии, связанные со знаменательным событием или принадлежавшие именитым землякам, кроме того, можно поделиться вещами, имеющими длительную уникальную историю. Выставка новых поступлений «В дар музею – в дар потомкам» будет работать один день, – рассказали в учреждении.
Специалисты музея, подчеркнули, что заранее благодарны тем, кто найдёт возможность помочь учреждению пополнить фонды ценными экспонатами, обогатить его предметами, которые станут материалом для будущих исследований. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 18+
Забайкальцы подарят старинные вещи Агинскому музея
Общество, Фото:
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