Для жителей Бурятии провели противопожарные инструктажи

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Профилактическое мероприятие прошло Закаменском районе



В течение всего года в Бурятии ведётся активная профилактическая работа по предупреждению пожаров в жилом секторе. В это время года инспекторы государственного пожарного надзора совместно с инструкторами противопожарной профилактики основной упор делают на разъяснение правил пожарной безопасности, в частности «группам риска», по использованию печного отопления и электронагревательных приборов.



Так, сотрудники МЧС России проводят регулярно подворовые обходы и индивидуальные противопожарные инструктажи в населённых пунктах Закаменского района, раздают памятки на противопожарную тематику.



- В ходе подворовых обходов мы напоминаем гражданам о недопустимости эксплуатации неисправных электрических приборов, перегрузки электропроводки, опасности курения в постели, оставления без присмотра детей. Главная цель таких мероприятий – призвать жителей к ответственному отношению к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности, исключить риски возникновения возгораний и гибели людей на них, - сказала врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Закаменского района Анастасия Юдина.

