Профилактическое мероприятие прошло Закаменском районе
В течение всего года в Бурятии ведётся активная профилактическая работа по предупреждению пожаров в жилом секторе. В это время года инспекторы государственного пожарного надзора совместно с инструкторами противопожарной профилактики основной упор делают на разъяснение правил пожарной безопасности, в частности «группам риска», по использованию печного отопления и электронагревательных приборов.
Так, сотрудники МЧС России проводят регулярно подворовые обходы и индивидуальные противопожарные инструктажи в населённых пунктах Закаменского района, раздают памятки на противопожарную тематику.
- В ходе подворовых обходов мы напоминаем гражданам о недопустимости эксплуатации неисправных электрических приборов, перегрузки электропроводки, опасности курения в постели, оставления без присмотра детей. Главная цель таких мероприятий – призвать жителей к ответственному отношению к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности, исключить риски возникновения возгораний и гибели людей на них, - сказала врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Закаменского района Анастасия Юдина.
Для жителей Бурятии провели противопожарные инструктажи
Общество, Фото:
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