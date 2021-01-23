«Это ли не чудо», - говорят в театре
Бурятском театре драмы расцвела юрта. Необычное событие произошло во время премьерных показов спектакля «Дорж», ветки проснулись и распустили листочки.
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- Это ли не чудо: сухое дерево пробудилось от энергии актёра и режиссёра, от тепла и любви наших зрителей, несмотря на то, что за окном зима! – говорят в Бурятском драматическом театре.
Как сообщал «Байкал-Daily», премьера состоялась на этой неделе. Идея создания спектакля на сцене театра возникла у режиссёра Олега Юмова во время съёмок документального фильма, созданного по заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.
Кроме того, спектакль можно посмотреть онлайн. Доступ к записи по онлайн-билету 5 дней - до 25 января включительно. Купить билет на онлайн-трансляцию можно на сайте «Эфир здесь» - efirzdes.ru.
Возрастное ограничение: 12 +
Справка:
Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.
Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.
В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.
В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.
В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.
Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).
Бурятском театре драмы расцвела юрта
Общество, Фото:
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