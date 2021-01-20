В Улан-Удэ представили необычный спектакль о Доржи Банзарове









Накануне, 19 января, в Бурятском театре драмы состоялся пресс-показ спектакля «Дорж», а также презентация документального фильма про бурятского учёного.Идея создания спектакля на сцене театра возникла у режиссёра Олега Юмова во время съёмок документального фильма, созданного по заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.- Есть такое понятие некоего режиссёрского портфеля, где есть ряд произведений, с которыми бы хотелось столкнуться в работе. Неважно, спектакль это будет, фильм или анимация. А Доржи Банзаров всегда был для меня такой загадочной фигурой, помните книжку «Доржи, сын Банзара» ещё в советские годы? И наконец в 2020 году всё это заварилось, причем очень интенсивно. И параллельно я консультировался по поводу фильма и спектакля у нашего знаменитого историка, учёного Николая Цыремпилова, который сейчас проживает в Казахстане. Я надеялся, что театры откроют, и получится двойная премьера. И всё хорошо сложилось, что у нас Бурятском театре в новом году первая премьера – спектакль «Дорж». А после антракта будет презентация фильма. Это такое радостное событие, - поделился режиссёр постановки Олег Юмов.Спектакль необычен. Это спектакль-монолог с единственным исполнителем, формат, где актёр остаётся наедине со зрителем, и где проверяется его профессиональное мастерство. Такая, думается, предельная бескомпромиссная честность в «разговоре» с пришедшими в театр людьми.- В моноспектакле задач гораздо больше. Мне кажется, это гораздо сложнее, как может один человек быть интересным в течение часа и более. Это не первый мой опыт. Допустим, с Бастой Гуруевичем «Старика и море» мы делали по Хемингуэю, с Морихиро Ивата и Баярмой Бобоевой делали независимый проект. Для актёра такая стимулирующая задача – на что ты способен в профессиональном плане, что ты можешь, можешь ли ты быть интересен в течение долгого времени один – как перст. А в больших постановках куча партнёров. Вообще, мне кажется, все должны практиковать такой момент (моноспектакль – прим. ред.), чтобы не «заштампироваться», - говорит Олег Юмов.При этом режиссёр интригует зрителей перед премьерой, которая состоится 20 и 21 января.- В спектакле Доржи Банзаров присутствует всего три минуты. Так что это история нашего великого учёного, рассказанная его близким человеком. Об этом уже зрители узнают, когда посмотрят, - сообщил он.Пьесу же о Доржи Банзарове написал актёр театра Чимит Дондоков. Он же исполняет главную и единственную роль в моноспектакле. По словам Чимита, написание произведения далось нелегко.- Если фантазировать, то есть если свою фантазию изливать на бумагу про каких-то несуществующих персонажей, то это было бы проще. А тут Доржи Банзаров, реально живший человек, сделавший конкретные открытия. И когда начал исследовать его работы, материалы, подумал – «зря, зачем делаю» – было очень тяжело. Сомневался, метался внутренне «смогу/не смогу, кем я себя возомнил». Потом потихоньку всё выросло в пьесу, стало все понятно, - рассказал актёр.Что касается ленты о первом бурятском ученом, то съёмочная группа запечатлела уникальные кадры и интервью на родине Банзарова в Джидинском районе Бурятии, а также в местах, где он учился и жил - в Кяхтинском районе республики, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске.Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).