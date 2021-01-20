 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ представили необычный спектакль о Доржи Банзарове

В Улан-Удэ представили необычный спектакль о Доржи Банзарове
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также в театре презентовали документальный фильм

Накануне, 19 января, в Бурятском театре драмы состоялся пресс-показ спектакля «Дорж», а также презентация документального фильма про бурятского учёного.

Идея создания спектакля на сцене театра возникла у режиссёра Олега Юмова во время съёмок документального фильма, созданного по заказу Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы и правительства Бурятии.

- Есть такое понятие некоего режиссёрского портфеля, где есть ряд произведений, с которыми бы хотелось столкнуться в работе. Неважно, спектакль это будет, фильм или анимация. А Доржи Банзаров всегда был для меня такой загадочной фигурой, помните книжку «Доржи, сын Банзара» ещё в советские годы? И наконец в 2020 году всё это заварилось, причем очень интенсивно. И параллельно я консультировался по поводу фильма и спектакля у нашего знаменитого историка, учёного Николая Цыремпилова, который сейчас проживает в Казахстане. Я надеялся, что театры откроют, и получится двойная премьера. И всё хорошо сложилось, что у нас Бурятском театре в новом году первая премьера – спектакль «Дорж». А после антракта будет презентация фильма. Это такое радостное событие, - поделился режиссёр постановки Олег Юмов.

Спектакль необычен. Это спектакль-монолог с единственным исполнителем, формат, где актёр остаётся наедине со зрителем, и где проверяется его профессиональное мастерство. Такая, думается, предельная бескомпромиссная честность в «разговоре» с пришедшими в театр людьми.

- В моноспектакле задач гораздо больше. Мне кажется, это гораздо сложнее, как может один человек быть интересным в течение часа и более. Это не первый мой опыт. Допустим, с Бастой Гуруевичем «Старика и море» мы делали по Хемингуэю, с Морихиро Ивата и Баярмой Бобоевой делали независимый проект. Для актёра такая стимулирующая задача – на что ты способен в профессиональном плане, что ты можешь, можешь ли ты быть интересен в течение долгого времени один – как перст. А в больших постановках куча партнёров. Вообще, мне кажется, все должны практиковать такой момент (моноспектакль – прим. ред.), чтобы не «заштампироваться», - говорит Олег Юмов.

При этом режиссёр интригует зрителей перед премьерой, которая состоится 20 и 21 января.

- В спектакле Доржи Банзаров присутствует всего три минуты. Так что это история нашего великого учёного, рассказанная его близким человеком. Об этом уже зрители узнают, когда посмотрят, - сообщил он. 



Пьесу же о Доржи Банзарове написал актёр театра Чимит Дондоков. Он же исполняет главную и единственную роль в моноспектакле. По словам Чимита, написание произведения далось нелегко.

- Если фантазировать, то есть если свою фантазию изливать на бумагу про каких-то несуществующих персонажей, то это было бы проще. А тут Доржи Банзаров, реально живший человек, сделавший конкретные открытия. И когда начал исследовать его работы, материалы, подумал – «зря, зачем делаю» – было очень тяжело. Сомневался, метался внутренне «смогу/не смогу, кем я себя возомнил». Потом потихоньку всё выросло в пьесу, стало все понятно, - рассказал актёр. 

фото Александры Андреевой

Что касается ленты о первом бурятском ученом, то съёмочная группа запечатлела уникальные кадры и интервью на родине Банзарова в Джидинском районе Бурятии, а также в местах, где он учился и жил - в Кяхтинском районе республики, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске.

Возрастное ограничение: 6 +

Справка:

Доржи Банзаров - первый бурятский учёный, получивший высшее образование западного образца. Известен рядом важных монголоведческих трудов.

Происходил из бурят-казаков, родился в селе Нижний Ичетуй Джидинского района. Отец — отставной пятидесятник Ашибагатского казачьего полка Банзар Борхонов. В 1846 году окончил Казанский университет, где изучил восточные языки: монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий. Также Банзаров свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Был учеником Осипа Ковалевского — одного из основателей научного монголоведения. Защитил диссертацию на степень кандидата татаро-монгольской словесности.

В 1851 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Выполнял поручения ИРГО.

В 1947 году именем Доржи Банзарова был назван Бурятский педагогический институт, ныне — Бурятский государственный университет.

В 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Вампилова и Тимина.

Именем Доржи Банзарова названы улицы в городах: Улан-Удэ, Иркутск, Кяхта и Казань, селе Кырен (районном центре Тункинского района).





спектакль Бурятский театр драмы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец продаёт автограф известного гонщика за 100 млрд
Улан-удэнец продаёт автограф известного гонщика за 100 млрд
Общество, 20.01.2021
Счастливый обладатель автографа звезды живёт в Улан-Удэ по улице Бийской
Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию
Животные из Забайкалья уходят в Китай и Монголию
Общество, 20.01.2021
Животные оказываются нарушителями госграницы
В Улан-Удэ представили необычный спектакль о Доржи Банзарове
В Улан-Удэ представили необычный спектакль о Доржи Банзарове
Общество, 20.01.2021
Также в театре презентовали документальный фильм
66 жителей Бурятии привлекли к ответственности за побои
66 жителей Бурятии привлекли к ответственности за побои
Общество, 20.01.2021
Большинство преступлений совершаются из-за распития спиртного
В Улан-Удэ представили эмблему 355-летия города
В Улан-Удэ представили эмблему 355-летия города
Общество, 20.01.2021
В конкурсе на эмблему участвовали дизайнеры и художники
Улан-Удэ примет чемпионат ДФО по вольной борьбе
Улан-Удэ примет чемпионат ДФО по вольной борьбе
Общество, 20.01.2021
Спортивное событие состоится в феврале
Житель Бурятии развеселил пользователей «клубом моржевания»
Житель Бурятии развеселил пользователей «клубом моржевания»
Общество, 20.01.2021
Мужчина открыл клуб моржевания в тёплом озере
Бурятский скакун стал чемпионом международной выставки
Бурятский скакун стал чемпионом международной выставки
Общество, 20.01.2021
Жеребец из Бурятии стал лучшим среди 200 лошадей
Спецназовцы в Бурятии облились святой водой
Спецназовцы в Бурятии облились святой водой
Общество, 20.01.2021
Сотрудники отряда «Байкал» необычно отметили Крещение
В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом
В Бурятии осуждённые прошли крестным ходом
Общество, 20.01.2021
В исправительных учреждениях отметили Крещение
Анонимный художник Duran оказался уроженцем Бурятии
Анонимный художник Duran оказался уроженцем Бурятии
Общество, 20.01.2021
Художник из Бурятии, прославившийся комиксами, впервые рассказал о себе
В аэропорту Улан-Удэ прекращается тестирование на коронавирус
В аэропорту Улан-Удэ прекращается тестирование на коронавирус
Общество, 20.01.2021
О завершении «спецоперации» сообщил гендиректор аэропорта «Байкал»
В Бурятии позолотят статую Будды
В Бурятии позолотят статую Будды
Общество, 20.01.2021
В Иволгинском дацане продолжаются работы над статуей Будды
В Бурятии детям вручили планшеты
В Бурятии детям вручили планшеты
Общество, 20.01.2021
Планшеты предназначены для дистанционного обучения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^