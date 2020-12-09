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Лучники Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Лучники Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Виктория Харитонова выиграла в Чите «золото» в личном первенстве

7 декабря в Чите завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза Владимира Ешеева. Более ста лучников из десяти регионов России собрались в столице Забайкалья, чтобы в очередной раз состязаться в меткости.

- В личном первенстве в дисциплине классический лук среди мужчин Галсан Базаржапов (Забайкальский край) занял первое место, вторым стал Болот Цыбжитов (Забайкальский край), третье место занял Эрдэм Цыдыпов (Республика Бурятия). В личном первенстве дисциплины классический лук среди женщин серебряную медаль выиграла Дарима Цыбикова (Забайкальский край), третьей стала Татьяна Плотникова (Забайкальский край), первое место заняла Виктория Харитонова (Республика Бурятия), - рассказал главный судья соревнований Цыден Анандаев.

Также он добавил, что в дисциплине блочный лук среди мужчин бронзовую медаль завоевал Александр Дамбаев (Забайкальский край), золото у Виктора Скрибыкин (Республика Саха Якутия), серебро у Сергея Шенхорова (Республика Бурятия). Среди женщин в дисциплине блочный лук первое место у Дианы Тонтоевой (Краснодарский край), второе место заняла Виктория Бальжанова, спортсменка Ямало-Немецкого автономного округа, третье – Дарья Догарь (Республика Бурятия).

В командных соревнованиях в стрельбе из классического лука среди мужчин золото у команды Забайкальского края, второе место заняла команда Бурятии, третье – команда спортивной школы олимпийской резерва №3 Забайкальского края. Среди женщин в дисциплине классический лук у женщин команда Забайкальского края заняла первое место, серебро у команды регионального центра спортивной подготовки Забайкальского края, бронзовые награды соревнований получила команда Бурятии.

В стрельбе из блочного лука мужская читинская команда ЦСКА стала победителями соревнований, серебряные медали получила команда лучников Забайкальского края. третье у команды Бурятии. Обладательницами золотых медалей в дисциплине блочный лук стала читинская команда спортивного клуба ЦСКА, второе место у команды Бурятии, третье место взяла женская команда Улан-Удэ.

В завершении соревнований были вручены удостоверения мастера спорта России Дарье Перфильевой, Екатерине Козловой, Иксане Цыденовой, Ирине Дашинимаевой, Арсалану Базарову, Владимиру Аюрову и Георгию Цырельникову. Все участники выполнили этот норматив на ранее проводимых соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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