Жителей Бурятии призывают проголосовать за буузы

Рестораторы и блогеры призывают проголосовать жителей Бурятии за местные бренды. Как сообщал «Байкал-Daily», бурятские буузы лидируют в конкурсе «Вкусы России». За первый день национальное блюдо набрало почти 100000 голосов.
На днях в популярном блоге «Весь Улан-Удэ» опубликовали пост на эту тему, с призывом проголосовать за буузы.
- Давайте сделаем так, чтобы про наши вкусные, сочные, сытные буузы узнала вся Россия. Для этого всего лишь нужно пройти на сайт Вкусы.рф и проголосовать. Вам всего лишь нужно поставить лайк, - говорит блогер.
- Пока мы две недели с вами находимся в покое, не работаем, в это время проходит великолепный конкурс. Проголосуйте за наши бурятские бренды. Мы должны одержать победу, - говорит Денис Гармаев.
Народное голосование продлится до 2 декабря на официальном сайте конкурса: https://russiantastes.ru.
Поиск участников доступен и по бренду, и по субъекту. При выборе второго варианта появляются карточки всех поданных от региона продуктов питания. Нажав на сердечко, голос будет учтён. Каждый может поддержать до трёх любимых брендов, но все они должны быть из разных субъектов.
Все участники проекта появятся на масштабной карте вкусов России, а победители войдут в комплексную программу минсельхоза страны по поддержке и продвижению уникальных отечественных продуктов питания.