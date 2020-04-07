Выросло и число заразившихся детей
Число больных коронавирусом в Бурятии выросло сразу на семь человек за сутки. Накануне было 43 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019, сегодня их количество увеличилось до 50.
Круг контактных лиц составляет 1771 человек, все лабораторно обследованы, сообщили в республиканском оперштабе.
Ещё у четырёх человек имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока в Иркутск.
Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 7 апреля находится 99 человек, из них - с COVID-19 – 48 больных.
В их числе 11 детей. Количество больных детей за сутки выросло: накануне сообщалось о восьми юных заболевших.
- Состояние детей удовлетворительное, - сообщили в минздраве Бурятии.
В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии скончалась пожилая пациентка с коронавирусом.
До 50 возросло число заражённых коронавирусом в Бурятии
Происшествия, Фото:
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