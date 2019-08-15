 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре

Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Торжественная церемония состоится в Комсомольске-на-Амуре

Корабль, названный в честь Алдара Цыденжапова, спустят на воду осенью. Об этом сообщил 14 августа заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев на совещании в Агинском.

Ранее сообщалось, что корвет спустят на воду в августе. Однако торжественная церемония вывода корвета из цеха состоится 5 сентября 2019 года в Комсомольске-на-Амуре, на Амурском судостроительном заводе. 

- Это третий из серии строящихся на Амурском судостроительном заводе корветов для Тихоокеанского флота. Он является воплощением самых передовых инженерных идей и конструкторских разработок, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского автономного округа.

В адрес сенатора Баира Жамсуева, администрации Агинского Бурятского округа поступило приглашение от руководства Амурского судостроительного завода об участии в церемонии вывода из цеха заводского заказа №2103.

Справка:

Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.

16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля. 

Алдар Цыденжапов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске День знаний отметят в воскресенье
В Иркутске День знаний отметят в воскресенье
Общество, 15.08.2019
Торжественное событие решили не переносить на будний день 
Экспертизой племенной продукции займутся регионы
Экспертизой племенной продукции займутся регионы
Общество, 15.08.2019
«Сейчас отсутствие таких полномочий существенно осложняет племенную работу», - отмечают в минсельхозпроде Бурятии
В Бурятии из леса вывезли 30 мешков мусора
В Бурятии из леса вывезли 30 мешков мусора
Общество, 15.08.2019
Лесники призывают к бережному отношению «зелёных лёгких»  
В Улан-Удэ представители Международной федерации бокса осмотрели ФСК
В Улан-Удэ представители Международной федерации бокса осмотрели ФСК
Общество, 15.08.2019
В Физкультурно-спортивном комплексе будет проходить чемпионат мира по боксу среди женщин  
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре
Корвет «Алдар Цыденжапов» спустят на воду в сентябре
Общество, 15.08.2019
Торжественная церемония состоится в Комсомольске-на-Амуре
В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома
В Улан-Удэ началось строительство крытого лукодрома
Общество, 15.08.2019
Он станет основным центром подготовки российских спортсменов
В Улан-Удэ сверят дома
В Улан-Удэ сверят дома
Общество, 15.08.2019
Началась подготовка ко Всероссийской переписи населения 
В России могут запретить экспорт леса в Китай
В России могут запретить экспорт леса в Китай
Общество, 15.08.2019
Такое может произойти, если Китай не подключится к решению проблемы незаконных вырубок лесов в стране
На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
На следующей неделе откроется бассейн в ФСК в Улан-Удэ
Общество, 15.08.2019
Почти месяц проводился плановый ремонт 
В Бурятии у пастуха украли седло
В Бурятии у пастуха украли седло
Общество, 15.08.2019
Мужчина оставил коня без присмотра
«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке
«Пробую новый формат»: Глава Бурятии представил видеоотчёт об итогах работы во Владивостоке
Общество, 15.08.2019
Индийская компания заинтересовалась разработками бурятских фирм. ВИДЕО
Забайкалка украла смартфон и колонки из незапертого дома
Забайкалка украла смартфон и колонки из незапертого дома
Общество, 15.08.2019
Её сосед выходил из дома, не запирая двери
Читинка заплатила за съёмную квартиру украденными деньгами
Читинка заплатила за съёмную квартиру украденными деньгами
Общество, 15.08.2019
Потерпевшая забыла кошелёк на клавиатуре банкомата

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^