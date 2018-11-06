Цирк Бурятии взял гран-при фестиваля в Луганске

Приза удостоились воздушные гимнасты



С 1 по 4 ноября в Луганском государственном цирке прошёл международный фестиваль «Цирковое будущее». Воздушные гимнасты из Бурятии Павел Истомин и Дулма Пунцукова удостоены гран-при циркового фестиваля.



В этом году в Луганском международном фестивале приняли участие коллективы и исполнители из Луганской народной республики, донецкой народной республики, России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Латвии, Италии, Швейцарии, а также США. Члены жюри присудили главный приз фестиваля дуэту из Бурятии, сообщает пресс-служба цирка Бурятии.



По словам победителей фестиваля, они ехали с надеждой на призовое место.



- А стали победителями фестиваля – для нас это стало большой неожиданностью! Потому что в категории профессионалов было очень много сильнейших номеров с разных стран! Для нас это большая награда и высокая оценка компетентного жюри! - поделилась артистка цирка Дулма Пунцукова.



Её партнёр в воздушном дуэте Павел Истомин добавил, что кроме гран-при, их дуэт награждён ещё и спецпризами от Луганска и московского Эвент-агентства «Аншлаг».



- Жюри высоко оценило и наши трюки, и музыку, и костюмы. Нам вручали награды наряду с артистами из Англии, Украины, которые выступают на очень профессиональном уровне, - отметил Павел.



