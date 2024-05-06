Пожар охватил 200 кв. метров
Ночью 6 мая в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии загорелся частный жилой дом.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена крыша пристроенного гаража, произошёл переход огня на жилой дом. Возгорание было потушено в течение двух с половиной часов. Пострадавших нет: до приезда пожарных жильцы дома, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар потушили на общей площади 200 кв.м. Огнём повреждены стены, крыши гаража и дома.
Технику из гаража хозяин дома успел эвакуировать.
Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 5 мая в центре Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме.
В Бурятии огонь повредил жилой дом
Происшествия, Фото:
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