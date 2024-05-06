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В Бурятии огонь повредил жилой дом

В Бурятии огонь повредил жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар охватил 200 кв. метров

Ночью 6 мая в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии загорелся частный жилой дом.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена крыша пристроенного гаража, произошёл переход огня на жилой дом. Возгорание было потушено в течение двух с половиной часов. Пострадавших нет: до приезда пожарных жильцы дома, в том числе двое детей, эвакуировались самостоятельно, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар потушили на общей площади 200 кв.м. Огнём повреждены стены, крыши гаража и дома.

Технику из гаража хозяин дома успел эвакуировать.

Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», утром 5 мая в центре Улан-Удэ произошёл пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме
пожар

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