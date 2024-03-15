В Чите адвокат пытался передать клиенту в СИЗО телефон

Он спрятал «запрещёнку» в сумке



Читинский адвокат попался на попытке передачи телефона своему клиенту, который находится в СИЗО-2.



- Сотрудники СИЗО при проведении досмотра адвоката, прибывшего для посещения подзащитного, обнаружили сотовый телефон, зарядное устройство и две сим-карты, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



Запрещённые предметы адвокат спрятал в сумке.



Проводится проверка.



Справка:



Ответственность за доставку запрещённых к хранению осуждёнными средств мобильной связи предусмотрена ст.19.12 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.



Но закон не забывает и потенциального заказчика запрещённой передачи. Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ. Также этот факт будут учитывать при рассмотрении заявления осуждённого об условно-досрочном освобождении.







