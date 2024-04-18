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На трёх участках БАМа открыто движение поездов по обновлённым путям

На трёх участках БАМа открыто движение поездов по обновлённым путям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Два из них находятся в Бурятии

На трёх участках БАМа, расположенных в Бурятии и Иркутской области, открыто движение поездов.

- На ВСЖД открыто движение на разъезде 1174 км расположенном на участке Кирон–Ангоя (Бурятия) и новым вторым путям на перегонах Таковка–Небель (Ирк.обл.) и Янчуй–Чуро (Бурятия). Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности БАМ и Транссиба, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии.

Общая протяжённость уложенных путей - 29,8 км, установлено 15 стрелочных переводов, 861 опора контактной сети, более 190 км сетей связи, сигнализации, централизации и блокировки.

Строителями возведены девять железобетонных мостов, 29 водопропускных труб.

- Новый разъезд 1174 км оборудован современной отечественной микропроцессорной централизацией системы МПЦ-ЭЛ, - отметили в минтрансе.

Таким образом, провозная способность БАМа в границах ВСЖД на участке Лена – Таксимо увеличилась с 24,7 до 51,2 млн тонн грузов.
БАМ железная дорога

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