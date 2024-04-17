Его тело обнаружили в реке
Восьмилетний житель Бичурского района исчез накануне. Днём 16 апреля он ушёл гулять на детскую площадку и не вернулся домой. В официальной группе во «ВКонтакте» и telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии опубликовали ориентировку с приметами ребёнка.
К поискам школьника приступили волонтёры. Появилась информация, что мальчик пропал в районе реки Бичура. Для её обследования объявили сбор добровольцев с лодками около местной ДЮСШ. Искали юного сельчанина и в жилом секторе.
А недавно стало известно, что поиски завершились.
- К сожалению, мальчик погиб. Он найден в реке, – сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7» и принесли извинения родным и близким ребёнка.
Пропавшего в Бурятии восьмилетнего мальчика нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
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