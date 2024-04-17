Медсестру из Улан-Удэ обманул «сотрудник ФСБ»

«Ваши коллеги финансируют террористов», - запугал он
53-летняя улан-удэнка стала жертвой мошенников. Она обратилась в полицию накануне, 16 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщина работает медицинской сестрой . Днём 15 апреля ей в мессенджер поступило сообщение от бывшего руководителя больницы. Он написал, что ФСБ проводит проверку коллектива и с ней, как с одним из самых надёжных сотрудников, скоро свяжется представитель ведомства. Конечно же, аккаунт был «бывшего главврача» был фейковый, созданный мошенниками.
Через несколько минут в мессенджер женщине написал «сотрудник ФСБ». Он заявил, что в больнице произошла утечка информации и на банковские счета работников оформляются кредиты, а деньги в дальнейшем переводят на финансирование иностранных террористов.
Медсестра поверила в его рассказ о том, что некто оформляет от имени её коллег займы в поддержку внешнеполитического врага. Затем послушав лжесотрудника Центробанка, перевела свои сбережения на «безопасные счета» - якобы для того, чтобы террористы не смогли воспользоваться её деньгами.
Женщина сняла с кредитных карт 275 тысяч рублей, а также внесла на счёт 20 тысяч. По указанию мошенников скачала и установила на свой телефон приложение для бесконтактной оплаты смартфоном и с помощью него перевела мошенникам 295 тысяч рублей.
Далее мошенники вызвали для жертвы такси до офиса банка и заявили, что необходимо оформить кредит на сумму 1 000 000 рублей. Но банке ей пришёл отказ. Тогда ей вызвали такси до другого банка, там она пыталась оформить кредит на 800 тысяч рублей, однако в выдаче также было отказано.
Когда женщина сообщила звонившим, что ей отказали в кредитах, то связь с ними прекратилась. Улан-удэнка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
- О каких бы финансовых угрозах вам не сообщали неизвестные и кем бы не представлялись, сохраняйте спокойствие, не торопитесь совершать банковские операции. Поделитесь волнующей вас информацией со своими коллегами или родственниками, перепроверяйте поступающие сведения в официальных представительствах ведомств и учреждений. Запомните, что сотрудники правоохранительных органов и банков не связываются с гражданами через социальные сети и мессенджеры, - призывают полицейские.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно по такой же схеме обманули ещё одну жительницу Улан-Удэ – она лишилась почти 2,5 млн рублей.
Медсестру из Улан-Удэ обманул «сотрудник ФСБ»
Происшествия, Фото:
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«Ваши коллеги финансируют террористов», - запугал он
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