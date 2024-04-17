Мужчина в срок не уплатил назначенный штраф
Баргузинский районный суд рассмотрел представление заместителя начальника Баргузинского районного отдела судебных приставов УФССП по Бурятии о замене штрафа другим видом наказания в отношении мужчины.
Ранее местный житель был осуждён по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему был назначен штраф в 15 000 рублей.
На суде установлено, что мужчина штраф в установленный законом срок не уплатил.
- Оценив представленные доказательства, выслушав мнение сторон, суд постановил заменить наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей на 450 часов обязательных работ, - сообщили в суде.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Жителю Бурятии заменили штраф на 450 часов обязательных работ
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