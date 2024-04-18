Прав управления мототехникой мужчина не имеет
Сегодня утром в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии мотоциклист врезался в маршрутку. Автобус ехал на конечную остановку.
- По предварительным данным, около 10:15 на улице Ленина 35-летний водитель мотоцикла «Восход» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Пежо Боксер», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мотоциклиста с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Мотошлема на нём не было.
Кроме того, выяснилось, что прав управления мототехникой мужчина не имеет, а мотоцикл в установленном порядке не зарегистрирован.
В автобусе пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 13 апреля в Баргузинском районе опрокинулся рейсовый автобус, ехавший по маршруту «Ярикта – Улан-Удэ». В автобусе находилось 16 человек, за медицинской помощью обратились пятеро.
В Бурятии мотоциклист врезался в автобус
Происшествия, Фото:
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