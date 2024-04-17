В Бурятии шаманы помолятся за детей и беременных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они устроят для этого специальный обряд



В ближайшее воскресенье, 21 апреля, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.



Молебен начнётся в 11:00. Верующие могут поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой нужно взять и списки с именами близких.



Священнослужители также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».



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