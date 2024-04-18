Бурятию ждут ветреные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Возможен дождь



Ещё в пятницу погода побалует теплом, а потом ухудшится. В выходные в Бурятии ожидается ветреная погода, местами ожидается дождь. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 19 апреля, в республике ожидается сухая, без осадков погода. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью -2,-7, днём +11,+16.



Улан-Удэ дожди тоже обойдут стороной. Ночью температура опустится до -2,-4, днём воздух прогреется до +14,+16 градусов. Ветер восточный 5-10 м/с.



В субботу, 20 апреля, уже похолодает. Днём возможен небольшой дождь. Ветер переменный ночью слабый, днём местами порывистый до 12-16 м/с. Температура ночью +2,-3, днём +8,+13.



В воскресенье, 21 апреля, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2,+3, днём +4,+9.

