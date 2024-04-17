Девочку назвали Анной
В Иркутском городском перинатальном центре родился 80-тысячный ребёнок. Роддом ведёт статистику новорождённых в новом корпусе с 2013 года, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На торжественной выписке родителям вручили первый документ ребёнка − свидетельство о рождении. С рождением ребёнка от имени губернатора Игоря Кобзева семью поздравили зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов.
– В Иркутской области стало больше на одну многодетную семью. Родителям мы обязательно расскажем о всех мерах социальной поддержки, которые стали доступны для них теперь в статусе многодетной семьи. Поддержка семей с детьми – приоритетное направление в работе Правительства, особенно сегодня – в Год семьи, объявленном главой государства Владимиром Путиным, – отметила Валентина Вобликова.
Девочку назвали Анна, она родилась весом 3 910 граммов и ростом 56 сантиметров. Самочувствие мамы и ребёнка хорошее, из медучреждения их встречал папа Виталий и старшие дочери Маргарита и Ева.
В Иркутском городском перинатальном центре имени академика Малиновского М.С. оказывают медицинскую помощь жительницам Иркутска и Иркутского района. Ежегодно здесь проходит 6,8 тыс. родов, из которых 7% − преждевременные. От общего количества всех родов в Приангарье, в ИГПЦ проходит 30% родов.
Главврач учреждения Ирина Ежова отметила, что 60-тысячный малыш был зарегистрирован в 2021 году, 70-тысячный – в 2022.
В Иркутском городском перинатальном центре родился 80-тысячный ребёнок
Общество, Фото:
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