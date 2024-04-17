17 апреля

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В Бурятии похолодает до +11 градусов

В Бурятии похолодает до +11 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидаются дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 17 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днём 7-9 тепла.


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